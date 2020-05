Eredivisie Shirt Festival: de mooiste shirts volgens de supporters

De Eredivisie CV lanceerde op 17 april het ­Eredivisie Shirt Festival. Een ode aan de cultuur van het voetbalshirt. Uit een database van bijna 1800 uit- en thuisshirts konden alle fans de mooiste tenues shirts kiezen. Dinsdag sloten de stembussen en morgen wordt bekend wat het mooiste shirt is volgens de vakjury. Hieronder de mening van het grote publiek over de shirts van de clubs die nu in de eredivisie spelen.

Ajax

Volledig scherm De top drie shirts van Ajax in willekeurige volgorde © Eredivisie Shirt Festival

Bij Ajax gingen de meeste stemmen naar drie shirts waarmee grote successen werden beleefd. In het uitshirt van 1994/1995 (1994 stemmen) werd uiteraard de Champions League gewonnen en in het uitshirt van het seizoen 2018/2019 (2872 stemmen) verbaasden de Amsterdammers vriend en vijand in Europa. Het iconische thuisshirt dat in het seizoen 1969/1970 werd geïntroduceerd, kon de meeste stemmen van alle shirts uit de eredivisiehistorie rekenen: 3543 Dat shirt werd overigens gedragen tot en met het seizoen 1972/1973.

Feyenoord

Volledig scherm De top drie shirts van Feyenoord in willekeurige volgorde © Eredivisie Shirt Festival

Waar bij Ajax twee uitshirts werden genomineerd, kregen twee thuisshirts bij Feyenoord juist de voorkeur. Zo werd het shirt waarin het landskampioenschap in 2016/2017 werd behaald vaak gekozen (2202 stemmen) en dat ging ook op voor het tenue waarin Johan Cruijff de Rotterdammers naar de titel leidde in 1983/1984 (1381 stemmen). Het shirt uit 2003/2004 met de kenmerkende Rotterdamse kleur kreeg de meeste stemmen van alle Feyenoordshirts: 2375.

PSV

Volledig scherm De top drie shirts van PSV in willekeurige volgorde © Eredivisie Shirt Festival

Bij PSV gingen de meeste stemmen niet naar het kenmerkende shirt met rood-witte banen, maar juist naar twee jubileumshirts. Zowel het uit- als het thuisshirt uit 2013/2014 kreeg veel stemmen (1171 voor het thuisshirt en 1106 voor het uitshirt) . Deze twee tenues werden gemaakt ter ere van het 100-jarige bestaan van de Eindhovense club. Ook het uitshirt met de iconische Brabantse vlag uit de seizoenen 2009/2010 en 2010/2011 kon op veel goedkeuring rekenen en is het populairste PSV-shirt (1648 stemmen).

Best of the rest

Volledig scherm De drie shirts die na de top-3 clubs kwamen © Eredivisie Shirt Festival

De shirts uit de klassieke top-3 kregen veruit de meeste stemmen. Het eerste tenue in de lijst dat van een andere club is, is van Willem II. Het herkenbare shirt van de Tricolores kreeg 716 stemmen en werd gedragen van 1958 tot en met 1967.



Na de bekende rood-wit-blauwe banen van Willem II is het volgende shirt op de lijst, het shirt van FC Twente. En dan juist niét in het kenmerkende rood, maar het opvallende witte shirt met diagonale banen dat in 1967/1968 werd gedragen (544 stemmen). Ook het kampioenstenue van Twente uit 2009/2010 kreeg veel stemmen (514). Achter Willem II en FC Twente eindigde SC Heerenveen op de derde plek bij de subtoppers met het tenue uit 2012/2013 (484 stemmen).