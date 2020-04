Het shirt van Vitesse: Schoenenreus, RTL 4, rugnummer 2, geelswert

Door Nik Kok



Staat dat geel-zwarte shirt nu beter boven een witte of een zwarte broek? Dat is eigenlijk geen vraag meer bij Vitesse sinds halverwege jaren tachtig de witte broek werd ingevoerd bij de club. Opnieuw werd ingevoerd eigenlijk, want in de veertig jaar daarvoor speelde de Arnhemse club er ook al in.



Wit of zwart is ook de makkelijkste vraag die clubicoon en huidig trainer van de club Edward Sturing moet beantwoorden als het over het Vitesse-tenue gaat. Wit dus. ,,Zoals het bedoeld is. Zoals het hoort eigenlijk. En zoals het toch ook wel het mooist is.” Al won de club in 2017 de bekerfinale en daarmee de enige echte prijs in de clubhistorie in… jawel, zwarte broeken. Die pasten nu eenmaal beter bij de jubileumshirts die destijds ten doop werden gedragen.