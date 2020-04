Negen jaar lang droeg ik het Feyenoord-shirt als een tweede huid

Verkiezing!

De Eredivisie CV en alle eredivisieclubs hebben met het ­Eredivisie Shirt Festival een verkiezing online gezet, waarbij fans kunnen kiezen uit een database van bijna 1800 uit- en thuisshirts van clubs die sinds 1956 in de eredivisie speelden. Stem hier op jouw favoriete shirt! Door Rory de Groot



Ik zie ze nog liggen in de kleedkamer: twee stapels keurig opgevouwen, stralend rood-witte Feyenoord-shirts met lange mouwen. Onbedrukt en ongebruikt. Speciaal voor ons: de uitverkorenen. Van de ruim 200 elf- en twaalfjarigen die een paar weken eerder aan de jaarlijkse Feyenoord Talentendagen hadden meegedaan, waren we na twee selectietrainingen nog met z’n tienen over. Een testwedstrijd zou die middag bepalen wie er uiteindelijk in aanmerking zou komen voor een plek in de jeugdopleiding.



Vier weken en drie stagewedstrijden later ging de telefoon en mocht ik me samen met één andere jongen met ingang van het nieuwe seizoen officieel speler van Feyenoord noemen. Ik werd ingedeeld in de “VOORLOPIGE D1-selektie” en begon een nieuw leven. Een totaal ander leven. Een jongensdroom, die uiteindelijk negen jaar zou duren en met één voet op de drempel van ‘De Kuip’ zou eindigen.



Vanaf het seizoen 1994-1995 tot en met het seizoen 2002-2003 droeg ik als rechtervleugelverdediger in totaal achttien verschillende Feyenoord-shirts, vrijwel steevast met rugnummer 2. Behalve één jaar in de B-junioren, toen ik bij gebrek aan beter een heel seizoen lang als hangende rechtsbuiten met rugnummer 7 moest spelen én tijdens mijn enige twee wedstrijden in het eerste in 2003, toen ik door een samenloop van omstandigheden het wedstrijdshirt van Pierre van Hooijdonk met rugnummer 9 droeg.

Dat laatste shirt, mijn debuutshirt, is om voor de hand liggende redenen het meest dierbare Feyenoord-shirt dat ik heb gedragen. Aangezien de tegenstander die wedstrijd, het Japanse Urawa Red Diamonds, in rode shirts met witte broeken aantrad, speelde ik die avond niet in het klassieke rood-wit, maar in het groen. En in maat XXL. Pierre van Hooijdonk is ruim 1,90 meter lang. Ik ben als ik me lang en breed maak net een tengere 1,77 en zag er dus uit als een uit de kluiten gewassen kleuter die in het voetbalshirt van zijn vader rondliep.



Het shirt hangt al jaren keurig ingelijst bij mijn broer in het trappengat. Tot de dag dat ik ijdel genoeg ben om het in mijn eigen huis op te hangen. Het ongedragen thuisshirt van die avond hangt keurig aan een kleerhanger in mijn kledingkast. Iedere dag als ik de deuren opendoe, springt het rood-wit me tegemoet.

Shirt van de stad

Groen shirt, witte broek en witte sokken droeg ik tijdens mijn debuut. De stadskleuren van Rotterdam. Symbolisch. Herkenbaar. Krachtig. In 2004 nam de Feyenoord Supporters Vereniging (FSV) het groen-wit zelfs als vaste kleuren voor het uittenue in het Handvest Feyenoord Clubcultuur op, maar na twee seizoenen was het uittenue volgens Feyenoords marketingafdeling aan een make-over toe, en speelde de stoere Rotterdamse club op verplaatsing ineens in babyblauw en wit.

Rood en wit zijn niet altijd de kleuren van Feyenoord geweest. Bij de oprichting van de club in 1908 speelde het onder de toenmalige naam Wilhelmina de eerste jaren, net als het Engelse Aston Villa en West Ham United, in het wijnrood en blauw. Vanwege een fusie wijzigde de clubnaam een jaar later naar R.V.V. Celeritas en speelde de club drie jaar lang in het geel-zwart gestreept.

Volledig scherm 1984: Johan Cruijff in het Gouden Gids-shirt. © Cor Mooij / Pics United / BSR Agency

Shirt van de gids



Het mooiste uittenue waarin Feyenoord volgens velen ooit heeft gespeeld, is dan weer niet groen-wit, maar geel; het iconische Gouden Gids-tenue van het successeizoen 1983-1984, waarin de club aan de hand van een 36-jarige Johan Cruijff en een jonge Ruud Gullit de dubbel won. Na dat seizoen is het geel nog enkele keren teruggekeerd, maar zo mooi als in dat seizoen is het nooit meer geworden. Nadat de club in 1912 gepromoveerd was naar de Nederlandse voetbalbond, moest de clubnaam opnieuw gewijzigd worden, omdat er in de NVB al een ander Celeritas uitkwam. Na een ledenvergadering werd gekozen voor R.V.V. Feijenoord en veranderde het shirt van geel-zwart naar het huidige rood-wit. Of zoals het clubblad meldde: “Het nieuwe costuum door de NVB goedgekeurd bestaat uit: rood-wit jersey; verticaal verdeeld in twee helften, rechts rood, links wit.”



Het clublogo zoals we het nu kennen, verscheen pas in het seizoen 1982-1983 voor het eerst op het shirt. Tegelijkertijd diende de eerste shirtsponsor in de geschiedenis van de club zich aan: Gouden Gids.



Twee seizoenen later volgde Opel Gouden Gids als shirtsponsor op en in 1989-1990 was het de beurt aan het Brabantse automatiseringsbedrijf HCS. In de zomer van 1991 stevende de ambitieuze hoofdsponsor op een faillissement af en stond de stadionclub zowel financieel als sportief aan de rand van de afgrond. Onder leiding van ‘Grote Kale Leider’ Jorien van den Herik en clubheld Wim Jansen rechtte de club met Stad Rotterdam Verzekeringen als nieuwe hoofdsponsor de rug.

Het was de gouden periode van clubiconen als John de Wolf, Henk Fraser en Gaston Taument. Van ‘Say Oeh-Ah-Ed de Goeij’ en Ulrich ‘De Tank’ van Gobbel. Van culthelden als József Kiprich en Mike Obiku en van de doorbraak van Giovanni van Bronckhorst. Toen voetballers nog mensen waren en clubliefde nog bestond. Toen ik met mijn vader en broer voor de eerste keer naar ‘De Kuip’ ging en voor de rest van mijn leven supporter werd.

Stad Rotterdam Verzekeringen bleef er uiteindelijk dertien jaar op staan. Van 1991 tot 2004. Ik heb nooit met een andere sponsor gespeeld, voor mij blijft het de enige echte hoofdsponsor van Feyenoord.

En Adidas de enige echte kledingsponsor. Ondanks dat ik mijn hoogtepunt als speler van Feyenoord in 2003 in een shirt van Kappa beleefde. De kwaliteit van de shirtjes van het Italiaanse kledingmerk was abominabel en het ontwerp vaak smakeloos. Schreeuwerig. Het eerste uitshirt dat Kappa in het seizoen 2000-2001 ontwierp, is met afstand het lelijkste Feyenoord-shirt dat ik heb aangehad. Een afzichtelijk beige-blauw ontwerp met beide mouwen volgetatoeëerd met het Kappa-logo.

Volledig scherm Het Feyenoord-shirt uit 2014. © Gratis

Met name bij de ontwerpen van de keepersshirts pakte Kappa graag uit. Het kon soms niet gek genoeg. In het jubileumjaar 2008, waarin de club zijn honderdjarig bestaan vierde, vierde Kappa het feestje opzichtig mee en ontwierp voor één seizoen maar liefst zes (!) keepersshirts: blauw, geel, zwart, groen, grijs en knalroze.

Negen jaar lang droeg ik het Feyenoord-shirt als een tweede huid. Uit en thuis. Lange mouwen, korte mouwen. adidas of Kappa. Het hoorde bij wie ik was en wilde zijn, bij wie ik droomde te worden. Voetballer. Feyenoorder. Negen jaar lang vormde het een wezenlijk deel van mijn identiteit en kon ik me niet voorstellen dat ik in Nederland ooit een ander shirt zou dragen.

Santos

Totdat ik in de zomer van 2003 door Feyenoord uitgeleend werd aan Excelsior en het rood-wit moest inruilen voor het zwart-rood. Ik voelde me ontheemd in het Excelsior-shirt, kwetsbaar, en al snel stortte alles als een kaartenhuis in elkaar. Ik kwam op de bank terecht, vervolgens op de tribune en ik raakte gefrustreerd. Ik werd onzeker, ongelukkig, en verloor beetje bij beetje mijn liefde voor het spel. Voetballen werd een opgave, een dagelijkse hel met anderen.

Eind december 2004 stopte ik. Cold turkey, vlak voor de winterstop. Ik kon niet meer. Ik wilde stoppen en koesteren wat ik had bereikt. Koesteren dat ik van mijn elfde tot mijn twintigste negen jaar lang het heilige Feyenoord-shirt had mogen dragen. Koesteren dat ik twee wedstrijden in het eerste van Feyenoord had gespeeld. Ik wilde mijn herinneringen, het gevoel dat ik de hele wereld aankon, beschermen. Ik wilde dat jongetje met dat ongebruikte en onbedrukte stralend rood-witte shirt uit het seizoen 1993-1994 nooit vergeten.