Stijlgoeroe over PSV-shirt: rood, lange mouwen, ronde kraag

Door Arno Kantelberg



Kun je fan van een club zijn puur vanwege het shirt waarin ze spelen? Ik wel. Mijn voorkeur voor clubs als Crystal Palace, Celtic, Monaco of AS Roma is gebaseerd op slechts één criterium: het tenue. In het geval van AS Roma is het zelfs alleen maar op basis van kleur: paarsrood en goudgeel. En ik zeg “Hup Peru!”, want bij landenteams hanteer ik dezelfde criteria.