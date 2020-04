‘Van Gaal maakte het ontwerp van mijn Oranje-shirt onvergetelijk’

Door Sjoerd Mossou



De eredivisie lanceerde deze week een grote verkiezing, waarbij fans en liefhebbers kunnen kiezen uit een database van bijna 1.800 shirts, gedragen door alle clubs die sinds 1956 in de eredivisie spelen. Maar wat maakte een goed shirt tot een goed shirt? We vroegen het grafisch ontwerper Floor Wesseling, in het verleden designer voor Nike, nu op projectbasis betrokken bij de shirts van onder andere Umbro.

Verkiezing!

De Eredivisie CV en alle eredivisieclubs hebben met het ­Eredivisie Shirt Festival een verkiezing online gezet, waarbij fans kunnen kiezen uit een database van bijna 1800 uit- en thuisshirts van clubs die sinds 1956 in de eredivisie speelden. Stem hier op jouw favoriete shirt! Bestaat er zoiets als het perfecte voetbalshirt?

,,Natuurlijk ligt het er ook aan welke kleuren je mooi vindt, en wat je favoriete club is, of in welke tijd je bent opgegroeid. Maar ontwerptechnisch zijn er wel een paar duidelijke uitgangspunten, vind ik. Een geslaagd voetbalshirt herken je in één oogopslag. De boodschap moet als het ware meteen duidelijk zijn. Heldere kleuren zijn belangrijk, liefst met veel contrast. Vooral niet teveel chaos, waarbij er allerlei ontwerptrucs door elkaar zijn toegepast. Het Ajax-shirt van eind jaren ’80 met TDK. Het kampioensshirt van Feyenoord in 2017. Het MVV-shirt met ‘Nikon’ uit 1984/85. De meeste AZ-shirts van de laatste jaren. Allemaal prachtig.’’

Hoe vind je de perfecte balans in het ontwerp?

,,De heilige drie-eenheid in het desig wordt gevormd door het merklogo, de sponsor en het clubembleem. Waarbij de laatste voor mij het belangrijkst is, omdat dát het verschil maakt tussen een alledaags shirt en een perfect shirt: het clubembleem moet er als het ware vanaf spatten. Maar die drie elementen moeten met elkaar in balans zijn. Soms levert dat weleens discussies op met een sponsor, die bijvoorbeeld geel als huisstijl hebben. Als ontwerper moet je soms smeken of het misschien ook wit mag zijn, of zwart juist.’’

Quote Een paar goede details zijn essentieel om een shirt écht smoel te geven Floor Wesseling

Je ziet internationaal ook veel van hetzelfde: grote merken maken soms voor veel clubs hetzelfde shirt, waarbij alleen de kleuren verschillen.

,,Templates noemen ze dat. De nachtmerrie van iedere ontwerper, omdat bij een voetbalshirt juist de details het verschil maken. Een paar goede details zijn essentieel om een shirt écht smoel te geven. Een speciaal boordje. Een watermerkje, ofwel een jacquard. Een historisch detail. Bij templates heb je dat allemaal niet, die shirts komen gewoon uit een catalogus. Merken als Nike of Adidas doen dat soms uit strategisch oogpunt. Die maken een jaar later dan weer wél iets speciaals, om de verkoop aan te jagen. Kleinere merken zoals Umbro of Robey kunnen zich dat qua capaciteit niet veroorloven, zij willen altijd maatwerk leveren.’’

Volledig scherm Floor Wesseling (links) legt uit. © roy lazet

Maar prestaties zijn toch ook bepalend voor een perfect shirt?

,,Een mooi voorbeeld is het uitshirt van Ajax van vorig seizoen. Dat was gewoon een simpele template, in zwart en een soort beige/goud. Terwijl Adidas bij Ajax normaal altijd écht werk maakt van het ontwerp, deden ze dat nu juist niet. Maar door die geweldige successen in de Champions League, is juist dát shirt één van de populairste uitshirts ooit geworden. Als designer is dat wel een beetje dubbel, ja.’’