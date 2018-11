1,1 miljoen kijkers zien roetveegpieten in eerste Sinterklaasjournaal

Het eerste Sinterklaasjournaal van het jaar begon met de introductie van tien nieuwe pieten, die net als de Hoofdpiet (een rol van cabaretier Niels van der Laan) roetvegen op hun gezicht hadden. Tegen het einde verscheen ook de Huispiet ten tonele, die helemaal zwart geschminkt was.



In oktober ontstond verwarring over het uiterlijk van de pieten in het Sinterklaasjournaal en bij de officiële intocht in Zaanstad. De NTR had namelijk gemeld dat de goedheiligman dit jaar alleen roetveegpieten aan zijn zijde zou hebben.



Daarmee bedoelde de omroep echter ook volledig zwarte pieten. ,,Naar gelang ze vaker door de schoorsteen zijn gegaan, worden ze zwarter’’, verduidelijkte een woordvoerder uiteindelijk.