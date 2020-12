1,1 miljoen mensen zien de ‘rauwe ballen’ van Martien in kerstspecial Meilandjes

Dit jaar geen scheldende Meilandjes tijdens het optuigen van de kerstboom: het gezin heeft de kou opgezocht in Zweden om daar van de cultuur te proeven. De flamboyante Martien en zijn familie werden gisteren aan het werk gezet in de keuken om een echte Zweedse maaltijd te serveren. Dat ging - zoals kijkers al gewend zijn van de Meilandjes - niet zonder slag of stoot. In alle stress was Martien namelijk paneermeel vergeten mee te nemen naar de cursus, waardoor Montana werd opgetrommeld als bezorgservice.



Martien was na afloop in zijn nopjes met zijn Zweedse gehaktballen, maar daar dacht dochter Maxime toch echt anders over. ,,Oh, wat zijn ze zwart”, riep ze uit. En ook Erica had wat te zeggen over het vlees. ,,Zijn ze wel gaar? Oh, nou ik heb een rauwe gehaktbal. Is het wel goed dat rood?”, vroeg ze aan Martien, die voet bij stuk bleef houden. ,,Dat is prima joh! Dat is rouge. Zit niet zo te zeuren.” Martiens harde werken in de keuken bleek uiteindelijk toch zijn vruchten af te werpen, want het hele gezin genoot van de maaltijd. ,,Het is héérlijk.”



Het bleef niet alleen bij een kookcursus, De Meilandjes gingen onder begeleiding van twee mannen op zoek naar geweien van herten. Ook gingen ze vol goede moed op pad om het Noorderlicht te zien, maar dat bleek minder succesvol. ,,Dit heeft geen zin vanavond! We blijven gewoon binnen”, verzuchtte Martien. Kers op de taart was het bezoek aan het traditionele nomadenvolk de Sami. Daar keek de familie hun ogen uit en stelden ze ongegeneerd allerlei vragen.