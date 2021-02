1,3 miljoen kijkers zien huwelijk Mick en Daisy afkoersen op fiasco: ‘Wat een ellende’

VIDEOHet botert niet tussen de Amsterdammers Mick en Daisy, zo veel is inmiddels duidelijk voor de fans die elke week aan de buis gekluisterd zitten voor een nieuwe dosis Married at First Sight . Ruim 1,3 miljoen mensen zagen gisteravond hoe de huwelijksreis van het stel naar het zonnige Albufeira dreigt uit te lopen op een fiasco.

De Volendamse Mick, die net als Daisy in Amsterdam-Noord woont, werd door zangeres Monique Smit en haar vriend opgegeven voor het RTL4-programma, waarin de kandidaten trouwen met een volslagen onbekende. Na de gang naar het altaar zag Monique er wel iets in, want Mick is het type ‘knuffelbeer’, een man waar Daisy naar op zoek is.

Hoe anders liggen de liefdeskaarten erbij nu de twee zijn aangekomen in Portugal. Daisy irriteert zich mateloos aan Micks besluiteloosheid, en Mick wil meer van zichzelf laten zien. Tot overmaat van ramp loopt Daisy in de hotelkamer een enkelblessure op waardoor ze verplicht bedrust moet houden. ,,Wat een ellende’’, vat de Amsterdamse haar Married at First Sight-avontuur samen. ,,Gaat er één bijna door haar enkel omdat ze gefrustreerd over je is’’, verzucht Mick.

In de aflevering van gisteravond werd het er niet beter op. Na vier dagen van tegenslag probeert het stel verlichting te vinden in een waterpark. Mick houdt van ‘gekkigheid, met een bandje’, terwijl Daisy dat met haar pijnlijke enkel beter kan laten. Ook het reuzenrad is niet ‘haar ding’. Mick stelt voor de camera vast dat het niet soepel loopt tussen hem en zijn kersverse vrouw. ,,Het is ongemakkelijk om een gesprek te starten. Ik ben wel mijzelf maar moet ik nu juist wel wat zeggen, of niet? Subtiel zijn is blijkbaar niet de methode.’’

Volledig scherm Mick en Daisy lijken een mismatch. © RTL

Terwijl Mick in een groene zwemband ronddobbert, beseft Daisy dat ze niet gelukkig is. ,,Ik voel me verloren, niet fijn, niet comfortabel. Hij is voor mij niet de persoon waar ik me goed bij voel om dat te zeggen. Hij wordt daar ongemakkelijk van, en de situatie ís al ongemakkelijk. Het voelt geforceerd, ik mis de persoon naast me waar ik lekker een gesprek mee kan voeren. Daar baal ik heel erg van’’, vindt ze.

De komende weken lijkt daar geen verbetering in te komen. In een vooruitblik is te zien hoe de moeder van Daisy inmiddels op de hoogte is van het zo goed als mislukte huwelijk. ,,Het moment is er gewoon niet geweest. Zo simpel is het’’, concludeert ze als ze haar dochter van Schiphol haalt. De tante van Mick snapt er werkelijk niets van. ,,Ik vind het zo raar... Op papier klopt álles.’’ Tijdens het ‘koppelsweekend’ - een nieuw element in het door Carlo Boszhard gepresenteerde programma - klapt Daisy uit de school. ,,Dan wil ik wel even één dingetje zeggen... Ík was wel op mijn gemak, maar jíj was niet op je gemak’’, concludeert ze richting Mick, die beduusd naast haar zit terwijl de groep toekijkt. ,,Dus hoe kun je dan zeggen dat ik niet op mijn gemak was?’’

Zijwieltjes

In een vraaggesprek met collega-deelnemer Lars, dat gisteren te volgen was op het Instagramaccount van RTL4, beaamt Mick dat hij tijdens de opnames niet ‘erg relaxed’ was. ,,De montage werkte ook niet altijd in mijn voordeel. Het was pittig, het was veel. Er gebeurt in vijf weken heel veel, maar ik denk dat ik het goed heb kunnen afsluiten.’' Opvallend: volgens Mick zijn ‘de wonderen de wereld nog niet uit’. ,,Ik heb geleerd dat ik voorlopig met zijwieltjes moet fietsen’’, klinkt het mysterieus. ,,Ik heb een heel leuke, lieve vrouw, en alles komt uiteindelijk goed. Er gebeurt méér dan er uitgezonden wordt.’’

Bij de jonge Lizzy, die onlangs 26 kaarsjes uitblies, en politieagent Lars loopt het van een leien dakje en lijkt het er sterk op dat zij voor elkaar kiezen. Bovendien is Lizzy dankbaar, zo schrijft ze op Instagram. ,,Ik heb er zelf voor gekozen om mee te doen aan een tv-programma, maar mijn ouders, broer en opa hebben hier niet voor gekozen, maar zij werden wel geregeld voor de camera geïnterviewd. En ja, dan ben ik trots als ik zie hoe ze hiermee omgingen en hoe erg ze mij al die tijd gesteund hebben.’’



Freddy en Sylvia hopen op een tweede kans, Aron en Monique komen stapelverliefd terug uit Oostenrijk en ook Danny en Rein - die bekend staan als Geer en Goor 2.0 - leren elkaar steeds beter kennen. Boven Bert en Suzan pakken donkere liefdeswolken zich samen. Suzan voelt de klik niet en heeft tijd voor zichzelf nodig.