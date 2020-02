1,4 miljoen kijkers zien DWDD beginnen aan afscheidstournee

Gisteren maakte Matthijs van Nieuwkerk bekend dat hij het na 15 jaar mooi vindt geweest en eind van het seizoen gaat stoppen met De Wereld Draait Door. Met zijn vertrek komt er ook een einde aan het programma dat al jaren meer dan een miljoen kijkers tussen 19.00 en 20.00 uur naar de tv weet te trekken. ,,Ik heb nog zeven weken te gaan, dus ik mag nog even nadenken over het slotwoord, maar DWDD was toch niet heel veel minder dan mijn leven. Ik stond ermee op en ging ermee naar bed", zei hij in een interview met deze site.



Met Alexander Klöpping trapte Matthijs alvast de afscheidstournee van het programma af. De komende zeven weken zullen er vaker gasten aanschuiven, die terugblikken op hun tijd bij de talkshow. In de vijftien jaar dat de talkshow liep, waren er veel vaste gasten en tafelheren. Omdat het een bijzondere avond was, werd gisteren bijvoorbeeld ook Marc-Marie Huijbregts uitgenodigd, die al van begin af aan op de vrijdag te zien was bij Matthijs.