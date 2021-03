1,4 miljoen mensen zien Martien nieuwe auto kopen omdat banden van oude zijn versleten

,,Die banden, daar zit geen profiel meer op’’, zei Martien aan het begin van de uitzending over zijn ‘oude’ Mini, terwijl hij op een tablet naar een nieuwe auto zocht. ,,Als je nieuwe banden moet kopen, dat is natuurlijk ook een kapitaal.’’

En dus besloot hij de hele auto maar te vervangen. Samen met Erica, die meer van auto’s weet dan hij, ging hij op zoek naar een mooi tweedehandsje. Zijn oog viel op een wagen met een hoge instap. ,,Dat is beter voor jou, want jij wordt toch een beetje krakkemikkig’’, zei Erica.

De voormalig kasteelheer vertelde zich juist bijzonder energiek te voelen nu hij alleen nog alcoholvrije drank nuttigt. Erica vond het niet genoeg en noemde hem ‘asportief’. Martien concludeerde: ,,Over twee jaar is ze zelf een oud wijf, dus waar heeft ze het over.’’

Luxeprobleem

Meerdere twitterende kijkers spraken van luxeproblemen, helemaal toen Martien en Erica verderop in uitzending spraken over hun verhuisplannen.

Nu de boerderij in Hengelo verkocht is, hopen ze een stuk grond bij Noordwijk op de kop te tikken. De vraag was of ze daar 1,7 miljoen euro voor zullen betalen, of toch 1,8 of zelfs 1,9 miljoen. ,,Ik ben het helemaal zat, ik moet ook nog een auto uitzoeken straks, dat moet ook vandaag’’, verzuchtte Martien.