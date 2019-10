1,6 miljoen kijkers zien welke BN’er in het hondenpak zingt

Er kwam weer een bonte stoet personages voorbij in The Masked Singer op RTL 4 gisteravond. Zo kregen de kijkers onder meer een zingend monster, een entertainende papegaai en een indrukwekkende neushoorn te zien. Achter al deze outfits gaat een BN’er schuil, maar voorlopig is nog onduidelijk wie dat zijn. Het panel, bestaande uit de teams Buddy Vedder en Gerard Joling en Carlo Boszhard en Loretta Schrijver, breken hun hoofd, maar welke collega's er op het podium staan te zingen: ze tasten voorlopig nog in het duister.



Al wist ik Gerard Joling gisteravond zeker wie er schuil gaat in het hondenpak. ,,Het kan toch bijna niet anders dan dat Joke Bruijs is", stelde hij. En niets was minder waar aan het eind van de aflevering moest de Rotterdamse zangeres zichzelf onthullen, omdat ze de minst stemmen had gekregen. Buddy Vedder dacht overigens aan Brigitte Kaandorp en Carlo Boszhard en Loretta Schrijver dachten Patricia Paay te herkennen.