1,7 miljoen kijkers zien Anouk zanger Richy afserveren

Een van de hoogtepunten in The Voice of Holland was wel het moment waarop Anouk voormalig LA the Voices-zanger Richy Brown duidelijk maakte dat hij een zangcarrière wat haar betreft kan vergeten. Nadat Richy (37) en zijn battlemaatje Pilar Oreel (26) het publiek op de banken kregen met het favoriete nummer van hun zangcoach Lil’Kleine, Ain’t That a Kick in the Head?, wist coach Anouk met haar commentaar het enthousiasme bij Richy danig te temperen. ,,Met alle respect Richy, jij hebt al zoveel dingen gedaan en geprobeerd. Je bent 37 nu en gaat richting de 40. Als je al zoveel hebt gedaan, ook op een behoorlijk level, en het is nog altijd niet gebeurd…. Dan gaat het hem waarschijnlijk niet meer worden. Hoe goed je ook kan zingen. Dat is mijn mening”, aldus Anouk.