10 voor taal na twaalf jaar terug op de buis met Harm Edens

In het programma nemen iedere aflevering twee duo’s van BN’ers het tegen elkaar op in diverse taal- en woordspellen, meldt SBS.

Het programma, dat tussen 1989 en 2009 te zien was bij de publieke omroep, stond eerder juist bekend als een wedstrijd tussen Nederlandse en Vlaamse kandidaten. De show was in België ook jarenlang te zien bij de publieke omroep VRT.



Robert Long was de eerste presentator namens Nederland, later volgden Tineke Verburg en Anita Witzier. Naast hen waren de Vlaamse presentatoren Mark Uytterhoeven, Tom Lenaerts en Marcel Vanthilt te zien. De laatste jaren deden vrijwel alleen nog Nederlanders mee nadat de opzet was veranderd.