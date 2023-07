100 jaar na plaatsen letters: wat weet jij van Hollywood?

Plotwen­ding in misbruik­zaak BBC-presenta­tor: vermeend slachtof­fer ontkent zelf

Een opmerkelijke plotwending in de misbruikzaak rond een prominente BBC-presentator die de Britten al dagen bezighoudt. Het vermeende slachtoffer noemt in een brief aan de Britse nationale omroep de aantijgingen die door zijn moeder werden geuit onzin.