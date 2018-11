100 jaar radio vieren

Vandaag vieren wij dat exact 99 jaar geleden de eerste radio-uitzending in Nederland plaatsvond, althans, de eerste die officieel in de krant was aangekondigd. Het was een liveshow vanuit de Beukstraat te Den Haag. Daar woonde ingenieur Hans Idzerda die met behulp van Philips een middengolfzender had gebouwd, waarmee hij zijn Soirée Musicale de ether in slingerde. De show begon met de Grenadiersmars, beter bekend als Turf in je ransel. Een lekkere, energie gevende militaire mars.