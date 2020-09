107.000 euro voor prinses Amalia in 2021, omdat ze in dat jaar 24 dagen 18 is

Amalia heeft als 'vermoedelijke opvolger van de koning' vanaf 7 december 2021 recht op een grondwettelijke uitkering. In de raming die vorig jaar werd gepubliceerd, is die uitkering vastgesteld op 1.587.000 euro. Een deel daarvan is persoonlijk inkomen (282.000 euro), maar het grootste deel is bedoeld voor personele en materiële uitgaven (1.305.000 euro).

Gemopper

Op 7 december 2021 wordt Amalia pas 18, dus krijgt de Prinses van Oranje - haar officiële titel - maar op basis van die 24 dagen een bedrag bijgestort. Dat komt neer op zo'n 107.000 euro. Daarvan is 19.000 euro inkomen. Hoeveel ze het jaar daarna precies krijgt, wordt pas bekend op de volgende Prinsjesdag in september 2021.



Het parlement mopperde de afgelopen jaren telkens wanneer de hoogte van de toelage voor de toekomstige koningin ter sprake kwam. De verwachting is dat er ook dit keer wordt tegengesputterd bij de behandeling van de begroting van het Huis van de Koning, die valt onder de portefeuille van de minister-president (als minister van Algemene Zaken).



Dat Amalia recht heeft op geld is echter vastgelegd in de Grondwet en ook de bedragen en systematiek zijn al eerder door datzelfde parlement goedgekeurd en vastgesteld in de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.