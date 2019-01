11-jarig jongetje laat monden Holland's Got Talent-jury openvallen met opera-talent

Eigenlijk bij de aankondiging al was Chantal Janzen verbaasd over Ripley. Nadat hij zich netjes had voorgesteld, gaf hij aan een nummer uit La bohème te gaan zingen. ,,Niet?!” riep het jurylid. ,,Wat een aparte muziekstijl, hoe is dat ontstaan?” Ripley antwoordt ontwijkend. Hij weet het zelf ook niet. ,,Toen ik geboren was", concludeert hij.

Al bij de eerste noten die het mannetje met beugel zingt, vallen de monden open in de zaal. Chantal kijkt haar ogen uit hoe Ripley al hoge noten haalt met zijn gevoelige stem. Na het optreden rest niet anders dan een staande ovatie van de hele zaal inclusief de jury. De normaal zo welbespraakte Chantal komt niet meer uit haar woorden als ze het optreden wil beoordelen. ,,Dit is toch heel eng", zegt ze verbijsterd. ,,Dit is zo goed. Dit is zo ontzettend goed.“ Ripley wordt vervolgens door alle juryleden unaniem doorgestuurd naar de volgende ronde.



Een kleine 1,5 miljoen kijkers zagen onder meer het optreden van Ripley bij Holland's Got Talent. Dit seizoen heeft Paul de Leeuw de plek van Gordon ingenomen in de jury en presenteert Humberto Tan het programma in plaats van Johnny de Mol. Voor de kijkcijfers maakt het weinig uit. Die zijn nagenoeg gelijk gebleven.