15 jaar na omstreden toplessfoto onthult Miley Cyrus hoe het achter de schermen ging: ‘Zusje drukte op knopje’

Cyrus was pas 15 jaar toen ze in 2008 zonder shirt, maar met een doek werd vastgelegd door de vermaarde fotograaf Annie Leibovitz. ‘Ingetogen topless’ noemde het magazine dat. De shoot was bedoeld om de ‘echte’ Miley Cyrus te onderscheiden van Hannah Montana, het keurige personage dat ze destijds speelde in de gelijknamige Disneyserie. De foto werd gezien als seksualisering van een kindster en de ophef haalde zelfs serieuze kranten als The New York Times, die kopte: ‘Onthullende foto bedreigt groot Disneymerk’.

De zangeres zag aanvankelijk niets verkeerds in de foto. ,,Nee, ik bedoel, ik had een grote doek om. En ik dacht: dit ziet er mooi uit, en heel natuurlijk. Ik denk dat het heel kunstzinnig is’’, tekende Vanity Fair op. Toen er kritiek kwam, klonk ze anders: ‘Ik deed mee aan een fotoshoot die ‘kunstzinnig’ moest worden en nu ik de foto’s zie (...), schaam ik me zo’, citeerde The Guardian een verklaring. Ze noemde de reportage een ‘fout’ en zei sorry tegen fans die ze had teleurgesteld.

Ook Disney baalde. ‘Er is helaas een situatie gecreëerd waarbij een 15-jarige opzettelijk is gemanipuleerd om tijdschriften te verkopen’, stelde het bedrijf. Fotograaf Leibovitz bood eveneens excuses aan, maar verdedigde de foto ook. ,,Het spijt me dat mijn foto van Miley verkeerd geïnterpreteerd is. Miley en ik hebben naar modefoto’s gekeken en hebben de foto in die context besproken voordat we hem maakten. Het is een simpel, klassiek portret met heel weinig make-up en ik denk dat het heel mooi is.’’

Hoe ging het achter de schermen?

Cyrus liet tien jaar na de publicatie al weten dat ze toch geen spijt had. Ze had vooral sorry gezegd om er vanaf te zijn. De foto was niet seksueel bedoeld, dus zíj moest zich niet schamen - mensen die de afbeelding wel sexy vonden, moesten zich schamen. Deze week, vijftien jaar na de shoot, onthult ze hoe het achter de schermen ging. Die context miste bij de controverse, zegt ze op TikTok.



,,Mijn kleine zusje Noah zat op de schoot van Annie en drukte op het knopje van de camera om de foto’s te maken. Mijn familie was op de set’’, zegt ze. ,,Dit was de eerste keer dat ik rode lipstick droeg, omdat de visagiste vond dat dit mij onderscheidde van Hannah Montana. Deze foto is het tegenovergestelde van de zuurstokachtige popster, zoals ik bekendstond. Dat maakte zoveel los. Maar, als ik er nu naar kijk: zeer, zeer briljante keuzes van die mensen.’’

Cyrus vertelt het verhaal in het kader van een TikTok-serie rond haar nieuwe single Used to be young, waarin ze terugblikt op haar carrière. Het is de opvolger van haar wereldhit Flowers.

Volledig scherm Miley Cyrus in 2008, op de omstreden cover. © Vanity Fair

