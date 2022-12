Amsterdam is vandaag het toneel van K-popgekte, nu de grootste meidengroep ter wereld een uitverkochte Ziggo Dome aandoet. Met een gevoelstemperatuur van zo’n zes graden en aanhoudende regen was het guurder dan in menige koelkast, maar duizenden fans stonden vanmiddag al in de rij voor Blackpink.

‘Een Zuid-Koreaanse popgroep, Hollands weer’, schreef Ziggo Dome op Twitter. Op de foto staan mensen zo ver als de lens kon vastleggen, verstopt onder een deken van paraplu’s. Het contrast met afgelopen zomer is groot, toen de concertzaal fans van Billie Eilish moest waarschuwen voor de verwachte hitte. Maar één ding is hetzelfde: een van de grootste acts van dit moment staat in Nederland.

Jisoo (27), Jennie (26), Rosé (25) en Lisa (25) van Blackpink schitteren vanavond niet alleen op de bühne, maar ook op de grote ledschermen aan de buitenkant van de zaal. De vrouwen begonnen in 2016 als band en hebben voor fans inmiddels niets minder dan een godinnenstatus. Het aantal gebroken records is niet meer bij te houden. Blackpink is alleen al de act met de meeste abonnees op YouTube (83,5 miljoen), waar twee clips van de groep eerder de best bekeken video werden in de eerste 24 uur na verschijning.



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De vier vrouwen werden geselecteerd na audities bij YG, een van de grote K-poplabels in Zuid-Korea. Meer dan vijf jaar trainden ze om samen te zingen, dansen en optreden, schreef Time. Het bekende tijdschrift riep Blackpink uit tot Entertainer van het jaar 2022. Het succes is immers immens en gaat veel verder dan de band.

De leden timmeren ook solo aan de weg, niet alleen met muziek. Zo gelden de vrouwen als stijliconen en is Jennie ambassadeur van Chanel. Meerdere bandleden acteren ook, zoals Jisoo in de bekende serie Snowdrop.



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De ‘Blinks’, zoals de fans officieel heten, zien vanavond een Zuid-Koreaanse band met diverse leden. Jennie werd geboren in Seoel, maar groeide op in Nieuw-Zeeland. Rosé werd geboren in Australië, Lisa in Thailand en Jisoo is de enige die haar hele leven in Zuid-Korea heeft gewoond.

Het concert is onderdeel van de Born Pink-wereldtournee, bestaande uit tientallen concerten over de hele wereld. Voor een beetje fijne plek in de Ziggo Dome betaalden fans minimaal 155 euro, volgens de concertzaal is het stijf uitverkocht.

De band is een enorme melkkoe voor de platenmaatschappij, die er alles aan gelegen is dat het succes blijft. De vrouwen zeggen daar niet mee bezig te zijn. ,,Als we er op een zakelijke manier naar kijken, zouden we dit niet kunnen doen’’, zei Jennie eerder. ,,We doen het vanuit ons hart.’’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: