2,3 miljoen kijkers zien BN'ers vol zelfspot bij huldiging Dick Jaspers in Even tot hier

De makers van Even tot hier hebben gisteravond voor het oog van 2,3 miljoen kijkers biljartkampioen Dick Jaspers gehuldigd. De vijfvoudig wereldkampioen driebanden, die zijn laatste titel pakte in hetzelfde weekend als Max Verstappen, mocht in zijn woonplaats Sint Willebrord het podium betreden. Op zijn telefoon stroomde filmpjes binnen van BN’ers als Gordon, Do en Daphne Deckers. Na de huldiging werd Jaspers staande gehouden door Ali B, die hem trakteerde op een freestylerap.

Het was gisteren alweer de laatste aflevering van het seizoen van Even tot hier. De satirische show van Niels van der Laan en Jeroen Woe is deze reeks bedolven onder lovende kritieken. Ook gisteravond genoten miljoenen kijkers weer van de hersenspinsels was de twee comedians. Op social media werd het tweetal bedolven onder enthousiaste reacties onder meer voor hun parodie op de telefoontjes die Hugo de Jonge kreeg tijdens de persconferentie. Ook was er verbazing dat het tweetal de persconferentie van zaterdagavond al in hun show hadden verwerkt.

Maar de kijkers waren het meest onder de indruk van de parodie op de BN’ers die de show stalen tijdens de huldiging van Max Verstappen. Dick Jaspers pakte afgelopen weekend in Sharm-el-Sheikh zijn vijfde wereldtitel bij het driebanden. Slechts een handjevol mensen zag via een livestream hoe hij in Egypte het podium beklom. Daarom kreeg hij een ‘grote’ huldiging in zijn eigen woonplaats.



Enkele mensen stonden langs de weg in het dorp om te applaudisseren voor Jaspers. Ook kwamen er enkele video's binnen op zijn telefoon. Zo werd hij gefeliciteerd door Daphne Deckers, Richard Krajicek en Do. Daarnaast had Gordon zichzelf gefilmd terwijl hij naar de finale van Jaspers keek. Dit alles natuurlijk met een knipoog naar de overwinning van Max Verstappen, waarbij BN’ers zichzelf ook massaal op de voorgrond zetten. Social media overstroom toen met filmpjes. Zo filmde diezelfde Gordon zichzelf tijdens de laatste ronde van Verstappen, terwijl hij helemaal uit zijn dak ging.



Na de huldiging werd Jaspers nog even staande gehouden. Ali B kwam aanrennen en vroeg of er gefilmd kon worden. Daarop deed hij - net als bij Verstappen in Abu Dhabi - een freestyle rap voor de 56-jarige biljartkampioen.

Kijkers reageren op social media lovend op de huldiging van Jaspers. Ook de meewerkende BN’ers als Gordon en Ali B worden sportief genoemd. Zo schrijf iemand: ‘Je kunt alles van Ali B zeggen. Maar dat die nu de ballen heeft om uit zelfspot in Even tot hier te komen is wel echt geniaal en baas.’ Maar de gehele huldiging valt in de smaak. ‘Dit topt het seizoen perfect af’, is een van de vele reacties.



Met 2,3 miljoen kijkers zet Even tot hier een nieuw kijkcijferrecord neer. Nog nooit keken er zoveel mensen naar het programma. Dit seizoen doorbraken Niels van der Laan en Jeroen Woe voor het eerst de grens van twee miljoen kijkers en de show bleef wekelijks groeien.

