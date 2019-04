2,4 miljoen kijkers De Luizenmoeder stil van ‘steengoede’ aflevering

Te zien was hoe directeur Anton zijn belofte aan de ouders van leerling Ahmed moest nakomen en zich stortte op een Ramadan-markt: de Ramadammadoendan. De schoolpleinouders roddelden er ondertussen flink op los toen conciërge Volkert werd beschuldigd van pedofilie. ,,Youandi heeft gezien dat Volkert op de wc de broek van Floor naar beneden heeft getrokken’’, vertelde moeder Kim tegen Luizenmoeder-Hannah. Zij ging van het goede uit en bedacht direct dat Volkert haar dochter dan wel moest hebben geholpen met naar de wc gaan.

Acteur en medebedenker van de serie Diederik Ebbinge bedankt de kijkers via Twitter voor het kijken en is op zijn beurt stil van de positieve reacties. De aflevering wordt overwegend ‘heftig maar heel sterk’ genoemd. ,,Haal de zakdoekjes maar vast tevoorschijn’’, aldus Ebbinge over de laatste aflevering van het tweede seizoen die zondag wordt uitgezonden.