2,4 miljoen mensen zien Oranje van Duitsland winnen

Concurrentie

Robert ten Brink scoorde met het RTL4-programma All you need is love 847.000 kijkers. Op sociale media lieten mensen blijken hoe geraakt ze waren door het samenkomen van familieleden of geliefden op televisie.



Het Achtuurjournaal wist 1.991.000 kijkers te boeien. Daarmee staat het op de tweede plek in de top 25 van best bekeken programma's. Kassa eindigde op plek vijf met 1.177.000 geïntresseerden.



Top 5

1. Nederland - Duitsland 2.445.000

2. Achtuurjournaal 1.991.000

3. Voorbeschouwing NL-DUI 1.526.000

4. Nabeschouwing NL-DUI 1.298.000

5. Kassa 1.177.000