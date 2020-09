2,7 miljoen kijkers zien vals spelende Mol-kandidaten deksel op de neus krijgen

Tygo Gernandt, Nadja Hüpscher, Tina de Bruin, Ron Boszhard en Jeroen Kijk in de Vegte, Nikkie de Jager, Peggy Vrijens, Ellie Lust, Patrick Martens en Horace Cohen krijgen in Toscane een tweede kans om mee te doen aan Wie is de Mol?. Allen deden al een keer eerder mee, maar wisten de Mol niet te achterhalen. Ook verschenen er gisteren al meteen enkele oud-Mollen in beeld voor een opdracht.



Opvallend is dat de groep met ervaren kandidaten in de eerste aflevering al in de fout ging. Ze kregen van presentator Rik van de Westelaken de opdracht om mannen met Italiaanse voornamen te verzamelen voor een diner. Echter kwam daar vals spel bij kijken. Enkele deelnemers vroeger aan de lokale burgers of ze onder een andere naam aan tafel plaats wilden nemen. Dit kwam uiteraard uit, waardoor de vals verzamelde Italianen ongeldig werden verklaard. Resultaat: 250 euro weg uit de pot.