2,7 miljoen mensen zien hoe The Passion-verteller Johnny de Mol Nederland raakt

The Passion zou zich dit jaar in afspelen in Roermond, maar dat bleek met de maatregelen tegen het coronavirus niet mogelijk. En dus kwam er een aangepaste versie: LIVE 10 jaar The Passion: ‘Geef mij nu je angst’ . Zonder liveband en zonder publiek, maar met een online processie, het bekende Passion-kruis en een live-vertelling, afgewisseld met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities.

Troost

Johnny de Mol nam de kijker vanuit Hilversum mee in het paasverhaal anno nu en verslaggever Anne-Mar Zwart deed bij het bekende verlichte kruis live verslag van de virtuele processie. De beleving was er niet minder om. ,,Juist nu geeft het troost”, zei De Mol eerder al tegen deze site.

“Ontroerend, in deze heftige tijd, de troost van The Passion”, schrijft presentator Jeroen Snel. Schrijfster Susan Smit lijkt ondertussen een traantje te hebben gelaten. “Gelukkig ziet niemand hoe gênant labiel ik word van die religieuze kitsch.”

Van alle nummers uit tien jaar The Passion die voorbijkwamen is het lied Wit Licht van Marco Borsato, gezongen door ‘Judas’ Jeroen van Koningsbrugge, misschien wel het populairste. Nog steeds zorgde deze versie voor kippenvel bij kijkers. Borsato was overigens sowieso hofleverancier in tien jaar The Passion: maar liefst 26 nummers van de zanger werden bewerkt voor de paasvertelling. Ook Bløf en de Frank Boeijen Groep kwamen veelvuldig aan bod.