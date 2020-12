2 miljoen kijkers zien Waylon de weg kwijtraken na ‘bijna perfecte’ auditie Refael

Ruim 2 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Waylon niet uit zijn woorden wist te komen na een auditie in The voice of Holland . De ervaren coach wilde kandidaat Refael, die uit Israël komt en nauwelijks Nederlands spreekt, in het Engels vertellen hoe geweldig hij hem vond. Al na enkele woorden blokkeerde hij. ,,Normaal heb ik alle woorden, maar hier heb ik gewoon geen woorden voor.’’

Het komt niet vaak voor dat een kandidaat helemaal alleen afreist naar een auditie bij de RTL 4-show, het best bekeken programma van gisteren. De Israëlische Refael Mirila (35) deed het toch. Hij had zijn deelname zelfs compleet stilgehouden, omdat hij wilde voorkomen dat bekenden zouden meeleven terwijl hij mogelijk al bij de auditie zou stranden.



Dat gebeurde niet. De man, die naar Nederland kwam om aan het conservatorium te studeren en hier nu woont met zijn 6-jarige zoontje, had slechts vijf seconden nodig om coach Jan Smit te laten draaien. En dat was pas het begin; ook Anouk, Waylon en Ali drukten op hun knoppen voor Refaels vertolking van Runnin’ (Lose It All).

De gevreesde Anouk, die zichzelf gisteravond nog gekscherend een ‘heks’ noemde, genoot zichtbaar van het optreden. ,,Luister, ik vond het geweldig’’, begon ze haar zeldzaam positieve commentaar. ,,Ik vind dat je een prachtige stem hebt. Heel mooi. Je manier van optreden is heel natuurlijk. Perfect, bijna.’’

Ook Waylon was lyrisch. ,,Vier stoelen, dat is een fijne positie’’, begon hij. Hoewel de coach uitstekend Engels spreekt, kwam hij er daarna niet uit. ,,Je begon te zingen en het was best wel... uh, uh, uh’’ stamelde hij. ,,Godskolere, ik ben aan het zoeken naar wat ik eigenlijk wil zeggen tegen je. Want ik vond het gewoon echt heel erg te gek.’’



Ali opperde nog om het dan maar in het Hebreeuws te zeggen. ,,Misschien moet ik dat gewoon zeggen: ik vond het echt heel erg te gek’’, vervolgde Waylon. ,,You were great’’, vatte Anouk samen. Waylon: ,,Ik zoek naar woorden. Normaal heb ik veel woorden, maar hier heb ik gewoon geen woorden voor. Ik vond het geweldig. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen, dat meen ik echt. Het is bizar.’’

Collega Ali probeerde Refael voor zich te winnen met een slecht te volgen, maar bevlogen betoog waarin hij hem uitgebreid vergeleek met tapas. Het mocht niet baten; de zanger koos voor de coach die bijna niks had gezegd.



,,Momentje’’, riep Ali toen Refael de bühne wilde verlaten. ,,We have a heel pleidooi from here to Israel and back’’, zei hij in gebrekkig Engels. ,,En die Waylon zei letterlijk niks. Hij gaf zelfs toe dat hij niks zei. En toch kies je voor hem!’’

Weg met Chantal

Om de alleen gekomen zanger na zijn auditie toch goed op te vangen, wachtten presentatoren Chantal Janzen en Martijn Krabbé hem samen op. Konden ze meteen hun weddenschap beslechten. Want toen Martijn had opgemerkt hoe knap de man is, zei Chantal dat ze eerst wilde weten of hij onder zijn hoedje niet kaal was.



Refael tilde zijn hoedje op, toonde een volle bos haar en had Chantal meteen te pakken. ,,Zal ik met je meegaan?’’ vroeg ze grappend flirterig toen hij het pand verliet. ,,Nee, dat is raar.’’ Een seconde later rende ze hem toch achterna. Martijn kon nog maar één ding zeggen: ,,Anderhalve meter!’’

The voice of Holland was met 2 miljoen kijkers het best bekeken programma van gisteren. De top 10 van de Stichting KijkOnderzoek ziet er zo uit:

1. The voice of Holland, RTL 4: 2.083.000

2. Journaal 20 uur, NPO 1: 2.025.000

3. Ik vertrek, NPO 1: 1.405.000

4. De slimste mens, NPO 1: 1.354.000

5. Half acht nieuws, RTL 4: 1.339.000

6. Journaal 18 uur, NPO 1: 1.237.000

7. EenVandaag, NPO 1: 1.076.000

8. Floortje blijft hier, NPO 1: 1.068.000

9. Beau, RTL 4: 1.007.000

10. Gesprek met de minister-president, NPO 1: 972.000

