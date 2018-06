20 jaar Sex and the City in 20 quotes, 20 outfits en 20 cijfers

Vandaag is het exact twintig jaar geleden dat Sex and the City voor het eerst op de buis kwam. De beroemde serie stond (en staat) garant voor een paar onvergetelijke uitspraken (' I love you, but I love me more ), een hoop excentrieke outfits (denk aan de trouwjurk van Carrie) en héél veel dates en bedpartners. Om het geheugen op te frissen twintig quotes, twintig memorabele outfits en twintig cijfers over de serie.

De koningin van de gedenkwaardige uitspraken is toch wel Samantha.

Volledig scherm Samantha © HBO

1. Tegen Carrie als ze op het punt staat te gaan trouwen: 'If you turn into one of those married assholes, I'll kill you.' (Als je ook zo'n getrouwde trut wordt, dan vermoord ik je.)

2. Tijdens de lunch tegen haar vriendinnen: ' From my experience honey. If he seems to good to be true, then he probably is.' (Ik put uit mijn eigen ervaring lieverd. Als hij te mooi is om waar te zijn, dan is hij dat waarschijnlijk ook.)

3. Terugkijkend op een stukgelopen liefde: 'I'm done with great love, I'm back to great lovers'. (Ik ben klaar met de grote liefde. Ik ga terug naar de grote minnaars.)

4. Tijdens een verkiezingsfeestje: 'I don't believe in the Republican Party or the Democratic Party. I just believe in parties.' (Ik geloof niet in de Republikeinse partij, of de Democratische partij. Ik geloof wel in partijtjes.)

5. Over roddelende vrouwen in New York: 'If I worried what every bitch in New York was saying about me, I'd never leave the house.' ( Als ik me over elke roddelende trut zorgen moest maken, kwam ik nooit meer de deur uit.)

Met recht op nummer 2: Carrie

Volledig scherm Carrie © HBO

6. Ook bij Carrie wordt er een hoop gepraat over de liefde: 'Don't forget to fall in love with yourself first.' (Vergeet vooral niet om eerst verliefd op jezelf te worden.)

7. Vriendschap staat in ieder geval op nummer 1. 'Maybe our girlfriends are our soulmates, and guys are just people to have fun with.' (Misschien zijn je vriendinnen wel je zielsverwanten, en zijn mannen slechts mensen om lol mee te maken.)

8. Of zijn het toch de kleren? 'I like my money right where I can see it... Hanging in my closet.' (Ik heb mijn geld graag waar ik het kan zien. Hangend in mijn kledingkast.)

9. Of de schoenen? ' Men, I may not know. But SHOES. Shoes I know.' (Mannen. Daar heb ik misschien geen verstand van. Maar schoenen? Van schoenen weet ik alles.)

10. En de reden waarom haar karakter zo slank is. ' When I first moved to New York and I was totally broke, sometimes I would buy Vogue instead of dinner. I felt it fed me more.' (Toen ik net naar New York verhuisde was ik zo straatarm dat ik de Vogue kocht in plaats van avondeten. Dat gaf me een voller gevoel.)

Bij Miranda zijn de uitslagen soms wat zwartgalliger

Volledig scherm Miranda © HBO

11. Over de mannensmaak van Samantha: 'By 'interesting men' she means single and rich.' (Met 'interessante mannen' bedoelt ze rijke en vrijgezelle mannen.)

12. Tegen haar schoonmaker die ook dienst doet als oppas: 'I drink coffee, have sex, buy pies and enjoy battery operated devices.' (Ik drink koffie, heb seks, koop taart en geniet van apparaten die op batterijen werken.))

13. Over haar leven als hardwerkende advocaat: 'I want to enjoy my succes, not apologize for it.' (Ik wil van mijn succes genieten, in plaats van dat ik me ervoor moet excuseren.)

14. Elk voordeel heeft zijn nadeel: 'If I hadn't accidentally gotten pregnant by Steve, I never would have had Brady and had no time to eat. So I never would have fit into my skinny jeans.' (Als ik niet per ongeluk zwanger was geraakt, had ik nooit mijn zoontje Brady gehad, en dus geen tijd om te eten, en had ik dus nooit in mijn strakke spijkerbroek gepast.)

15. Echt makkelijk in de liefde had Miranda het niet. 'I can't say 'I love you'. I can't. It's not in my DNA.' (Ik kan niet 'Ik hou van je' zeggen. Het zit niet in mijn DNA.)

En last but not least: Charlotte

Volledig scherm Charlotte © HBO

16. Eigenlijk is er maar een ding belangrijk in Charlottes leven. De liefde. 'It's true. I've been dating since I was 15. I'm exhausted. Where is he?!' (Het is de waarheid. Ik ben al sinds mijn vijftiende aan het daten. Ik ben kapot. Waar is hij?!)

17. Toch blijft ze geloven in de ware liefde. 'It's true. I believe there's one perfect person out there to complete you.' (Het is waar. Ik geloof in die éne perfecte persoon die jouw compleet maakt.)

18. Ook al is de ware liefde niet perfect. 'Harry was bald, and he talked with his mouth full. But I loved him.' (Harry was kaal en hij praatte met zijn mond vol. Maar ik hield van hem.)

19. Zolang je maar samen bent, aldus Charlotte. 'I don't care if you ever marry me. I just want to be with you.' (Het maakt me niet uit of je ooit met me wil trouwen. Ik wil gewoon bij jou zijn.)

20. En niet te vergeten, het zinnetje der zinnetjes tegen Mr. Big op het moment dat Charlotte haar vliezen breken. 'I curse the day you were born!' (Ik vervloek de dag dat jij bent geboren!)

Ze mogen dan noemenswaardige uitspraken hebben gedaan, ze zagen er ook altijd bijzonder uit. Geen één outfit (nou ja eentje dan) werd hergebruikt.

1. Als eerste de extravagante trouwjurk van Vivienne Westwood die Carrie droeg toen Mr. Big haar liet staan voor het altaar. De jurk in kwestie is nu trouwens te bewonderen in de winkel van de Britse ontwerper in New York.

Volledig scherm © HBO

2. Deze flashback naar Miranda in de jaren tachtig kregen we te zien in de tweede film van SATC. Let vooral ook op de details zoals de witte pumps in haar totebag.

Volledig scherm © HBO

3. Voor SATC werden naamkettingen geassocieerd met tienermeisjes, Carrie maakte er eigenhandig een mode-item van dat twintig jaar later nog steeds razend populair is.

Volledig scherm © HBO

4. Deze korte, rode, glitterjurk met watervalhals is één van Charlottes meest uitdagende outfits uit de serie. Het belichaamt exact wat hip was in de jaren 2000, gedragen door voormalige it-girls als Paris Hilton en Lindsay Lohan.

Volledig scherm © HBO

5. Carrie probeerde er zo 'Frans' mogelijk uit te zien, toen ze Mr. Big ging vertellen dat het geen probleem is dat hij een tijdje naar Parijs verhuist. Ze zou zich vast een trendsetter voelen als ze wist hoe populair de baret nu is.

Volledig scherm © HBO

6. Toen de dames op bezoek waren in The Playboy Mansion, beschuldigde Samantha een vrouw er onterecht van haar (neppe) Fendi tas gestolen te hebben. Ze vlogen uiteindelijk alle vier buiten.

Volledig scherm © HBO

7. Je wordt maar één keer 50 en Samantha straalde daarom op haar grote dag in een korte glitterjurk.

Volledig scherm © HBO

8. Charlotte bewees dat je er zelfs hoogzwanger stijlvol kunt bijlopen in een jurk met stippen en roze trenchcoat.

Volledig scherm © HBO

9. De prijs voor meest nutteloze riem van het jaar gaat naar...

Volledig scherm © HBO

10. Een pyjama met een bontjas, parelketting, enkellaarsjes en glittermuts combineren? Zelfs daar komt Carrie mee weg.

Volledig scherm © HBO

11. Charlotte gaf twee keer haar ja-woord in de serie. De eerste keer in een prachtige jurk van Vera Wang, de tweede keer in een exemplaar van Badgley Mischka.

Volledig scherm © HBO

12. Samantha bewees dat je er zelfs tijdens een chemokuur nog geweldig kunt uitzien.

Volledig scherm © HBO

13. Nog zo'n typische jaren duizend outfit, duidelijk geïnspireerd door wat J-Lo toentertijd droeg.

Volledig scherm © HBO

14. Het overhemd van je vriendje dragen, had nooit meer dezelfde betekenis nadat Carrie in deze outfit verscheen.

Volledig scherm © HBO

15. Modieuzer dan dit gaat het niet worden: Carrie draagt een volledige look van Azzedine Alaïa, Charlotte een jas van Burberry en Miranda een ensemble van Prada.

Volledig scherm © HBO

16. Wie herinnert zich het moment niet meer dat Samantha in een witte bontjas overgoten werd met dierenbloed door actievoerders van PETA?

Volledig scherm © HBO

17. Toen Charlotte wel heel veel weg had van Elizabeth Taylor in deze roze jurk met grote zonnebril.

Volledig scherm © HBO

18. Compleet over the top voor een sportwedstrijd, maar daarom juist zo iconisch.

Volledig scherm © HBO

19. Een van de zeldzame momenten dat Charlotte buitenkwam in een meer experimentele outfit.

Volledig scherm © HBO

20. Om af te sluiten een outfit die Carrie van top tot teen typeert: die krullen, dat korte jurkje met gigantische bloem, de sigaret en de gouden laarzen.

Volledig scherm © HBO

Het iconische viertal blijft tot de verbeelding spreken. Daarom de serie ook in twintig cijfers:

1. Iedereen kent de tutu die actrice Sarah Jessica Parker in de begintune van ‘Sex and the City’ draagt. En dat terwijl het ding amper 5 dollar (zo’n 4 euro) heeft gekost - Patricia Field, de kostuumontwerpster, vond het rokje in een tweedehandswinkel. Momenteel hangt het kledingstuk ingelijst in het kantoor van producer Michael Patrick King.

2. Dat Carrie's kledingkast enorm was, hoeven niet meer verteld te worden. In alle afleveringen is geen enkele outfit herhaald - afgezien van de bontjas uit de laatste aflevering - maar haar blonde lokken waren wel een vaste constante. En dat terwijl ze bijna bruine haren had: pas 24 uur voor de pilotaflevering werd opgenomen, werd beslist dat Carrie een blondine zou zijn.

3. ‘Sex and the City’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijfster Candice Bushnell. Die kreeg amper 60.000 dollar (zo’n 51.000 euro) voor de rechten op haar werk.

4. Er werden uiteindelijk 94 afleveringen gemaakt van de reeks. Later volgden nog twee bioscoopfilms.

5. Het vijfde seizoen had amper 8 afleveringen. Daar was een goede reden voor: Sarah Jessica Parker was toen zwanger en de makers konden haar babybuikje niet langer verstoppen.

6. Kim Catrall zal het personage van Samantha eeuwig met zich meedragen. Ze leefde zich helemaal in in haar rol: ze droeg áltijd hakken tijdens opnames, ook al kwamen haar benen niet in beeld. ,,Dat geeft me meer dat Samantha-gevoel”, verklaarde ze. En dat terwijl ze de rol 2 keer afsloeg voor ze uiteindelijk toegaf.

7. Op liefde staat geen leeftijd: Carrie is 10 jaar jonger dan Mr. Big (echte naam: John James Preston). Samantha was 15 jaar ouder dan haar vriend Smith Jerrod.

8. Carries appartement bevond zich op 245 East 73rd Street. Samantha woonde dan weer op 300 Gansevoort Street, Charlotte op 700 Park Avenue en Miranda op 331 West 78th Street. Je zal de woningen in kwestie echter nooit terugvinden, want het gaat om fictieve adressen.

9. In 2012 werd het appartement van Carrie verkocht voor 9,65 miljoen dollar (8,3 miljoen euro). Het gebouw staat ergens op Perry Street in Manhattan.

10. Elke week kopen zo’n 1.000 mensen een ticket voor de officiële Sex and the City-tour.

11. In 2001 werd Sarah Jessica Parker naast actrice ook executive producer van de show. Daar kwam een flinke loonsverhoging bij kijken: ze verdiende vanaf toen maar liefst 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) per aflevering.

12. Haar personage Carrie verdiende echter een stuk minder: op een bepaald moment zag de blondine zich genoodzaakt om geld te lenen van Charlotte omdat ze 40.000 dollar (34.000 euro!) had uitgegeven aan schoenen.

13. Carrie betaalde aan het einde van de jaren ’90 750 dollar per maand (642 euro) aan huur. Ze had daarmee een 'rent controlled apartment'. Vandaag de dag zou dat 3.000 dollar (2.600 euro) zijn.

14. Door de serie heen stelde Carrie 92 vragen in haar column. De allerlaatste vraag werd gesteld in de aflevering waarin ze naar Parijs verhuist. ,,Is het tijd om te stoppen met twijfelen?”, luidde het in de laatste column. Ze begon haar mijmeringen vaak met de zin: 'I couldn't help but wonder...'.

15. Actrice Sarah Jessica Parker liep tijdens opnamedagen vaak tot 18 uur per dag op torenhoge hakken.

16. De vier dames hadden in totaal 107 verschillende vriendjes/seksuele partners.

17. De opnames van de allerlaatste aflevering werden op het nippertje afgerond: de laatste scène was 4 dagen voordat HBO de finale uitzond, klaar.

18. In totaal keken 10,6 miljoen mensen naar de laatste aflevering.

19. Er werden ook heel wat awards gewonnen: Sex and the City won zeven van haar 54 Emmy Award-nominaties. Er werden ook acht Golden Globes gewonnen (van de 24 nominaties) en drie Screen Actors Guild Awards (van de 11 nominaties).

20. De twee bioscoopfilms werden minder gelauwerd, maar leverden toch nog een mooie duit op: ze waren goed voor een opbrengst van in totaal 710 miljoen dollar (608 miljoen euro).

Hoe zagen ze er toen uit, en hoe nu?

Kim Cattrall

Volledig scherm Kim Cattrall in het begin van Sex and the City. © ANP | AP

Volledig scherm Kim Cattrall in 2018. © ANP | AP

Kristin Davis

Volledig scherm Kristin Davis in het begin van Sex and the City. © ANP | AP

Volledig scherm Kristin Davis in 2018. © ANP | AP

Sarah Jessica Parker

Volledig scherm Sarah Jessica Parker in het begin van Sex and the City. © ANP | AP

Volledig scherm Sarah Jessica Parker in 2018. © ANP | AP

Cynthia Nixon

Volledig scherm Cynthia Nixon in het begin van Sex and the City. © ANP | AP

Volledig scherm Cynthia Nixon in 2018. © ANP | AP

De dames in het eerste seizoen

Volledig scherm Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall aan het begin van het SATC-tijdperk. © ANP | AP