200 miljoen dollar meteen cash op tafel: zo rijk zijn Beyoncé en Jay-Z

update Marvel en Star Wars roemen 'lieve' Ray Stevenson (58) na onver­wachts overlijden

Vanuit Marvel en het bedrijf achter Star Wars is met verbazing en verdriet gereageerd op het overlijden van Ray Stevenson, die als (stem)acteur voor beide maatschappijen werkzaam was. “Ons hart is gebroken”, staat op de website van Star Wars.