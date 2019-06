23 miljoen mensen zien When They See Us op Netflix

De serie kreeg veel aandacht in de media vanwege het heftige verhaal. De afleveringen vertellen over de zaak rond de Central Park Five. Daarin werden vijf zwarte tienerjongens in 1989 onterecht veroordeeld voor de verkrachting van een witte vrouw. Elizabeth Lederer, de voormalig officier van justitie die er destijds medeverantwoordelijk voor was dat de jongens voor twaalf jaar in de cel belandden, zegde kort na het verschijnen van de serie haar baan bij de universiteit van New York op nadat een groep zwarte studenten dit had geëist.