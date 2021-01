23ste editie van Vrienden van Amstel Live gaat ‘gewoon’ door

Het zal rond Vrienden van Amstel Live dit keer stil blijven bij Ahoy, waar normaal 150.000 muziekliefhebbers in januari naar de concerten komen. De 23ste editie van het zingfestijn gaat namelijk tóch door. Bierbrouwer Amstel en producent Tribe Company hebben samen met een keur aan artiesten de handen ineengeslagen om het nieuwe jaar feestelijk te openen. Het initiatief komt mede van de artiesten zelf die vonden dat er toch een Vrienden van Amstel moest komen. ,,Elk jaar kijken we ontzettend uit naar januari, de maand waarin we met bevriende collega-artiesten twee weken lang en avond aan avond met elkaar muziek mogen maken en herinneringen voor het leven maken’’, laten Nick & Simon weten. ,,En wat zijn we blij dat we dit jaar toch weer een bijzondere editie met elkaar neer kunnen zetten. Het zal natuurlijk wel even wennen zijn in een leeg Ahoy, maar de energie die we onderling voelen, geven we door aan al die mensen thuis.’’

Richtlijnen

Het concert zal volledig volgens de coronamaatregelen plaatsvinden, laat Machiel Hofman van producent Tribe Company weten. ,,Uitgangspunt is natuurlijk dat dat veilig gebeurt, op 1,5 meter afstand, conform de landelijke richtlijnen en in afstemming met de gemeente Rotterdam. We hebben daarvoor een speciaal decor ontwikkeld en iedereen in Ahoy zal vooraf een sneltest ondergaan. Dat we in amper een maand tijd een volwaardige show hebben kunnen realiseren met deze artiesten en leveranciers is geweldig en maakt me meer dan trots. We kunnen heel even doen wat we zo graag doen.”



De line-up van De Vrienden van Amstel LIVEstream bestaat naast de eerder genoemde namen uit Typhoon, Diggy Dex, Suzan & Freek, VanVelzen, Dinand, Maan, Kraantje Pappie, Duncan Laurence, Paul de Leeuw en gastheren Nick & Simon. Kaarten voor het online concert zijn gratis te bestellen via de website van het evenement.