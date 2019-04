25 jaar na de dood van Kurt Cobain: 'Hij gooide alles ondersteboven’

Als je Aberdeen, de geboorteplaats van Kurt Cobain in de staat Washington, binnen rijdt, staat onder het welkomstbord Come As You Are, een verwijzing naar een van de hits van Nirvana. Zijn geboortehuis en het Official Kurt Cobain Memorabila and Information Center zijn trekpleisters in het stadje. Net als de plek in Seattle waar hij zichzelf op 5 april 1994 door het hoofd schoot met een hagelgeweer. Er lag een uitgebreide afscheidsbrief naast zijn lichaam. 171 Lake Washington Boulevard East is sindsdien een bedevaartsoord voor Nirvana-fans.