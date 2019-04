26.000 euro voor de Pippi-cast: ‘Annika’ gaat voor maagverkleining

Maria was deze week in Nederland voor een reünie met Inger Nilsson (Pippi Langkous) en Pär Sundberg (Tommy), georganiseerd door twee Pippi-fans en deze krant.

Het was even knipperen met de ogen toen de drie jeugdhelden in aankomsthal 1 op Schiphol stonden. Vooral Maria bleek bijna onherkenbaar veranderd. Ze kwam per rolstoel door de klapdeuren. De voormalige kindactrice is zo zwaar geworden dat ze niet meer goed kan lopen.

In Rotterdam ontmoette de sterren van weleer twee fans, Heleen Bosma en Marjan Tulp, die recent een crowdfundingsactie hebben opgezet. Zij waren geraakt door een eerder verschenen interview met Inger Nilsson, die vertelde dat ze amper iets had verdiend aan de wereldberoemde tv-serie.

Volledig scherm Tommy & Annika © archief

Geld verdeeld

Marjan Tulp: ,,Dat is toch niet te geloven? De acteurs uit de Harry Potter-films zijn miljonair, maar onze jeugdhelden hebben alleen een zakcentje gehad.” Tulp en Bosma haalden 26 duizend euro op. Dat bedrag – dat nog steeds kan oplopen omdat de actie is verlengd tot 30 april – wordt verdeeld over de drie acteurs.

Inger en Pär hebben nog geen idee wat ze met de gift willen doen. Maria (59), daarentegen, weet het precies. Zij spaart al jaren voor een maagverkleining, maar kon deze vanwege haar kleine uitkering niet betalen. ,,Deze gift is zo vreselijk welkom,” zegt ze. ,,Ik ben heel, heel dankbaar.” Als ze straks flink is afgevallen, komt ze in aanmerking voor een knie-operatie. Dan kan ze eindelijk de kruk, waarmee ze nog enkele meters kan schuifelen, aan de wilgen hangen. ,,Deze actie gaat mijn leven compleet veranderen. Dank jullie wel!”

