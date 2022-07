27 jaar na tv-bruiloft: Irene Moors gaat huwelijk Carlo en Herald voltrekken

Irene deelde eerder vandaag al een beeld van het huwelijk in 1995. ‘Voor degenen die het nog niet wisten, deze Telekids- bruiloft in 1995 was niet echt, maar een droom’, schreef ze bij een kiekje van de twee in trouwkledij. Ze voegde toe: ‘Lieve Carlo & Herald. Wat een heerlijk bericht dat jullie eindelijk gaan trouwen. Jullie passen zo goed bij elkaar en dat zal binnenkort voor het ‘echie’ en voor altijd zijn.’

Irene, zelf alweer twintig jaar getrouwd met Barry Kroon, zal er dus bij zijn als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Lange tijd vormden Carlo en Irene een duo. Eerst vanaf 1993 bij Telekids, waar dus in 1995 het droomhuwelijk plaatsvond. Later op de zondagmiddag op RTL 4 met Life & Cooking en de succesvolle shows die daarop volgden. Ook zijn ze samen vanaf het begin betrokken bij De TV kantine.



Vanochtend maakte Carlo zelf bekend dat hij op de knieën was gegaan voor Herald met wie hij al veertien jaar samen is. De twee zijn niet alleen een stel, ze werken ook geregeld samen. Zo is Herald mede het brein achter de TV kantine.