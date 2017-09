30 jaar Clouseau: 30 dingen die je nog niet wist

De Vlaamse formatie Clouseau blaast vandaag 30 kaarsjes uit. De grootste hits kennen we natuurlijk allemaal, maar er zijn ook heel wat feitjes die minder bekend zijn over de Belgen.

1. Broers zanger Koen en gitarist Kris hebben nog twee broers en twee zussen: Wim, Ludo, Lieve en Veerle. Die laatste zong helemaal in het begin mee in hun bandje.

2. Ze komen uit een muzikale familie: beide ouders zongen in het kerkkoor van Sint-Genesius-Rode.

3. De vader van Kris en Koen heeft 35 jaar lang voor luchtvaartmaatschappij Sabena gewerkt.

4. Koen begon aan een een studie toegepaste communicatie, maar maakte die nooit af omdat Clouseau aan populariteit won. Kris maakte zijn opleiding Nederlands-Engels wel af.

5. Het allereerste Clouseau-concert was al in 1984, in het Cultureel Centrum van Sint-Genesius-Rode. De broers dachten dat het bij dat ene optreden zou blijven.

6. De groepsnaam Clouseau is afgeleid van het filmpersonage Jacques "Inspector" Clouseau. Het was de bijnaam van bandlid Bob Savenberg, omdat die het typische accent vaak imiteerde.

7. In de beginjaren bestond Clouseau uit vijf leden: Koen, Kris, Tjenne Berghmans, Karel Theys en Bob Savenberg. Bob was de laatste die de groep verliet in 1996. Vanaf dat moment doen Koen en Kris het met hun twee.

8. Het allereerste grote optreden van Clouseau vond plaats op Marktrock in 1987. De heren werden daarvoor niet betaald.

9. Clouseau repeteerde een tijdje in de garage van hun lichtman.

10. De broers hadden de grootste moeite om hun eerste plaats aan de man te brengen. Een kennis van hen verspreidde 'Hoezo?' zelf in de platenwinkels.

11. De echte doorbraak kwam er met Anne in 1989, waarmee Clouseau wilde deelnemen aan het Songfestival. Ze werden verslagen door Ingeborg, maar het nummer werd wel een regelrechte hit.

12. Clouseau nam ooit een Engelstalige versie op van Anne.

13. Anne werd geschreven door gitarist Geert Hanssens, die smoorverliefd was op een meisje met dezelfde naam. De bridge werd in haast neergepend door Kris Wauters, maar die vergat zijn naam toe te voegen aan de auteurslijst. Zo liep (en loopt hij nog steeds) hij heel wat auteursrechten mis.

14. 'Of Zo', de tweede plaat van Clouseau, namen de heren op in amper zes dagen. ,,We namen niet eens de tijd om goede songs te schrijven", zeggen ze daarover.

15. In 1991 mocht Clouseau dan toch naar het Songfestival met Geef het op. Ze haalden een teleurstellende 16de plaats (van de 22).

16. De vaste gitarist werd toen op het nippertje ziek. Er werd besloten dat Jan Leyers van Soulsister dan maar moest invallen. Die kwam dat echter pas te weten toen het in de krant stond.

17. De echte 'Clouseaumania' ontstond op 14 mei 1989, toen de band in Kessel-Lo ineens voor honderden gillende meiden stond.

18. In het begin van de 'mania' werden flauwgevallen meisjes vaak afgevoerd over het podium heen. De band vroeg daarna aan organisatoren om een front stage in te bouwen, zodat het Rode Kruis zijn werk kon doen.

19. In Leeuwarden vond er op 20 mei 1990 een twijfelachtig record plaats: 97 fans moesten afgevoerd worden door de hulpdiensten.

20. Er werd vaak gefluisterd dat Koen een relatie had met Ingeborg, maar dat hebben de twee altijd ontkend.

21. Daar gaat ze stond in 1990 op 1 in de Afrekening van Studio Brussel.

22. Het nummer werd in Nederland een echte hit, ook al dachten de fans daar dat Koen over een 'flikker' zong in plaats van over 'flikken'.

23. Toen ze Daar gaat ze in zongen, had Koen er een kort nachtje opzitten. Het was die dag het enige nummer dat hij vocaal aankon, en de rauwe stem was dus geen bewuste keuze.

Volledig scherm In 1995 © Photo News

Volledig scherm Koen Wauters © ANP Kippa

24. Op het WK voetbal in 1998 in Frankrijk trad Clouseau op in het kamp van de Rode Duivels.

25. Koen vormde een paar jaar een bandje met onder meer Lange Polle van Triggerfinger. De groep heette 't Es Tjij Nie' (Gents voor 'het is hem niet'), omdat ze de aandacht niet op Koen wilden vestigen. De groep bracht het zwaardere metaalwerk.

26. Clouseau nam twee Engelstalige albums op: 'Close Encounters' in 1991 en 'In every small town' (1993). Die laatste plaat werd opgenomen in Hollywood.

27. De groep bracht 23 albums uit.

28. Clouseau won acht keer een Radio 2-zomerhit.

29. Het nummer Passie staat sinds 1999 elk jaar in de top 2000 van Radio 2.