324 miljoen euro op één foto: 4 van de bekendste topmodellen in reclame voor ondergoed

Wat meteen opvalt zijn de eindeloos lange benen. Het handelsmerk van de vier modellen. De killer legs van Heidi Klum werden ooit zelfs verzekerd voor maar liefst 2 miljoen dollar. Eén been is bovendien meer waard dan het andere. Zo werd haar linkerbeen verzekerd voor 1 miljoen dollar, terwijl haar rechterbeen dan weer 1,2 miljoen dollar waard is. Niet zonder reden: ,,Toen ik jonger was, ben ik in glas gevallen. Een val waar ik een serieus litteken aan overgehouden heb.” Maar littekens of niet, haar carrière heeft er geen last van gehad.

Kim Kardashian (41) had overigens feilloos door dat de vier topmodellen samen voor iconisch beeld zouden zorgen en deelt op Instagram een paar kiekjes waarin zij poseert met de vier dames. Met haar vermogen erbij schiet het totale kapitaal op de foto ineens naar bijna 2 miljard (!) euro: de realityster en zakenvrouw is namelijk volgens zakenblad Forbes goed voor 1,65 miljard euro. Dat vermogen komt voor een flink deel door het succes van haar ondergoedlijn.

Tyra Banks (48)

- Vermogen van 82 miljoen euro

- Eerste vrouw van Afro-Amerikaanse afkomst op de covers van GQ en de Sports Illustrated Swimsuit Issue (stond drie keer op de cover). Ook Victoria’s Secret Angel van 1997 tot 2005

- Naast model bekend televisiegezicht: presenteerde ‘America’s Next Top Model’ en de Amerikaanse versie van ‘Dancing with the Stars’ acteerde ook in ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ en ‘Gossip Girl’

Heidi Klum (48)

- Vermogen van 146 miljoen euro

- Verscheen twee keer op de cover van de Sports Illustrated Swimsuit Issue en was het eerste Duitse model dat een Victoria’s Secret Angel werd

- Presenteerde ‘Germany’s Next Topmodel’ en de realityshow ‘Project Runway’, wat haar in 2008 een Emmy-nominatie opleverde

Alessandra Ambrosio (40)

- Vermogen van 73 miljoen euro

- Was een Victoria’s Secret Angel van 2004 tot 2017 en stond onder meer model voor Christian Dior, Armani, Ralph Lauren en Next



Candice Swanepoel (33)

- Vermogen van 23 miljoen euro

- Geboren in Zuid-Afrika, werd daar op 15-jarige leeftijd ontdekt als model op de rommelmarkt

- Werd in 2010 een Victoria’s Secret Angel



