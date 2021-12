3FM-dj Frank van der Lende en vriendin Hanna verwachten eerste kindje

,,Mijn liefde verloofde Hanna is zwanger en ik word vader. En ik heb daar zo veel zin in. Ik kan echt niet wachten”, zei Van der Lende. ,,Het is zo’n wonder, ik ben zo gelukkig.”

De radio-dj en Koreman, die in het Glazen Huis kwam vertellen over hoe zij het moederschap ervaart, hielden het allebei niet droog. ,,Het is je zo gegund. Al zo lang als ik je ken weet ik hoe graag je kinderen wilt. En je hebt zo’n vreselijk jaar gehad, je papa en je opa”, zei Koreman in tranen, waarmee ze onder meer verwees naar het overlijden van de vader van Van der Lende in april. ,,Dat dan 2021 dit nog brengt voor jou en Hanna en voor je familie, dat vind ik zo mooi en is je zo gegund.”