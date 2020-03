3FM-dj Rámon over burn-out: De zon gaat steeds meer schijnen

Paul Verhoeven hint op terugkeer in Hollywood

19:44 Paul Verhoeven sluit niet uit dat hij nog eens zijn rentree in Hollywood maakt. De 81-jarige regisseur heeft een aantal projecten in de pijplijn, zegt hij in NRC. Een daarvan is met Ed Neumeier, de man met wie hij in de Verenigde Staten Robocop en Starship Troopers maakte.