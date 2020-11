3FM-dj’s laten zich weer opsluiten voor Serious Request

De plannen voor de alternatieve editie kwamen van de dj's zelf. ,,2020 was één van de gekste jaren ever en deze editie van 3FM Serious Request: The Lifeline wordt er waarschijnlijk ook één om nooit te vergeten. Samen met m’n collega-dj’s hebben we een alternatief plan bedacht om dit jaar toch het uiteinde te geven dat het verdient”, aldus Sander Hoogendoorn.

Hulpverleners

Het is dit jaar de derde keer dat 3FM in actie komt in de vorm van The Lifeline. Tot en met 2017 lieten de dj's zich opsluiten in het Glazen Huis. De opbrengst van de jaarlijkse actie ligt sindsdien fors lager. Zo werd er vorig jaar ruim 1,4 miljoen opgehaald en stond de teller het jaar ervoor op 1,3 miljoen. In het laatste Glazen Huis werd de grens van 5 miljoen euro gepasseerd en in het topjaar 2014 werd er zelfs 13,8 miljoen euro opgehaald.