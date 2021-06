3FM-dj Sander Hoogendoorn draait weer muziek Bilal Wahib

Katja Schuurman in de bres voor Bilal Wahib: ‘Een slechte grap is geen kinderporno’

Tweede kans

Eerder pleitte ook het programma RTL Boulevard ervoor om de in opspraak geraakte acteur en muzikant een tweede kans te geven. De oproep was vooral gericht aan platenlabel TopNotch. De grote speler in muziekland liet Wahib binnen een paar uur vallen, terwijl het bedrijf geen reactie gaf toen hun ster Lil Kleine werd aangehouden vanwege een geweldsincident op Ibiza.

Wahib is binnenkort ook weer in de bioscopen te zien. Hij speelt een rol in Meskina, een nieuwe bioscoopfilm met Maryan Hassouni en Soundos el Ahmadi. De komedie gaat over Leyla (Hassouni), een dertiger die geen man, kind of goede baan heeft en daarom wordt bestempeld als een loser. De film draait vanaf 22 juli.