3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland

3FM Serious Request komt dit jaar in december in actie voor Stichting ALS Nederland. Dat maakten 3FM-dj’s Rob Janssen en Wijnand Speelman woensdagochtend bekend in hun ochtendshow. Ook werd bekendgemaakt dat het Glazen Huis dit jaar in Nijmegen staat.

,,Met 3FM Serious Request willen we Nederland verbinden, maar bovenal in beweging brengen”, zegt zendermanager Menno de Boer. ,,Er is geld nodig voor onderzoek, maar ook voor hulpmiddelen om mensen met ALS en hun naasten bewegingsvrijheid te geven. Samen met heel Nederland maken we ons sterk om die patiënten en hun families te helpen en hopelijk het onderzoek juist nu dat zetje te geven, zodat ALS geen dodelijke ziekte meer is.”

In Nederland leven zo’n 1500 mensen met ALS (amyotrofische laterale sclerose), of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Bij ALS vallen de spieren één voor één uit.

Limore Noach, directeur van Stichting ALS Nederland, noemt het ‘fantastisch’ te zijn verkozen als het goede doel voor 3FM Serious Request. ,,Het geld dat dit mooie evenement oplevert, is keihard nodig voor onderzoek. Dankzij recente technologische ontwikkelingen hebben we de hoop dat ALS in de nabije toekomst een behandelbare ziekte wordt in plaats van een doodvonnis.”

Van 18 tot en met 24 december staat 3FM volledig in het teken van 3FM Serious Request.

