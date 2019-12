3FM zendt als eerste ooit Home Alone op de radio uit

De dj voorziet het geluid van de film met teksten uit de audiotranscriptie die wordt gebruikt om filmbeelden 'begrijpelijk' te maken voor blinden en slechtzienden. Het geluid van Home Alone wordt alleen elk half uur even onderbroken door het nieuws. Hoogendoorn erkende bij aanvang van de film dat het een vreemde actie is. Ook bedankte hij entertainmentbedrijf Disney, dat 3FM toestemming gaf eenmalig de hele film Home Alone op de radio te laten horen. Disney bezit de rechten van de kerstklassieker, die sinds deze maand te zien is op de nieuwe streamingdienst Disney+.

Domme boeven

Tijdens de uitzending kunnen luisteraars geld doneren aan Serious Request. Het geld gaat naar slachtoffers van mensenhandel. Luisteraars reageren op sociale media en via appjes heel enthousiast op het initiatief. ,,Ik heb de film zo vaak gezien, ik heb toch geen beeld meer nodig", prijst Linda bijvoorbeeld.



In de film uit 1990 wordt het jongetje Kevin dat per ongeluk alleen thuis is met kerst belaagd door twee domme boeven. De hoofdrollen worden gespeeld door Macauley Culkin, Daniel Stern en Joe Pesci.



De film van schrijver John Hughes en regisseur Chris Columbus maakte van Culkin een wereldster en gold twintig jaar als de meest succesvolle komedie aller tijden. Home Alone, dat maar liefst vier vervolgen kreeg, ontving twee Oscarnominaties. Niet alleen het eerste deel van Home Alone is te zien op Disney+, maar ook de vier sequels.