40 jaar Jeugdjournaal: ‘Gruwelijk nieuws? We gaan niets uit de weg’

Onduide­lijk­heid over gezond­heids­toe­stand Bondgirl en That ‘70s Show-actrice Tanya Roberts (65)

8:22 Urenlang is de man van Tanya Roberts, die bondgirl Stacey Sutton speelde in A view to a kill (1985), in de veronderstelling geweest dat de 65-jarige actrice zondag is overleden. Haar manager verspreidde het bericht van haar dood, maar moest dat maandagavond herstellen.