5 Seconds of Summer in oktober naar de Ziggo Dome

De band 5 Seconds of Summer komt dit najaar naar Amsterdam. Op zondag 1 oktober staat de Australische popband in de Ziggo Dome.

De kaartverkoop voor de show, die deel uitmaakt van de The 5 Seconds of Summer Show Tour, gaat op vrijdag 14 april om 10.00 uur van start. De aangekondigde shows vallen samen met de aankondiging van het livealbum The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall.

De band, bekend van nummers als Youngblood, She Looks So Perfect en Ghost Of You, doet met de tournee zo’n veertig steden aan. Ook onder meer New York, Londen, Parijs en Milaan staan op de agenda.

