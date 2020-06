5 Seconds of Summer komt in april naar Nederland

Stormloop op tickets dancefesti­val Servië: 'Ruim duizend Nederlan­ders verwacht’

17:34 Er is sprake van een heuse stormloop op tickets van het vierdaagse Exit Festival in Servië, een van de weinige grote Europese festivals die deze zomer ondanks de coronacrisis doorgaat. De Amsterdamse ticketverkoper Ostfest houdt er rekening mee dat ruim duizend Nederlandse festivalgangers in augustus naar het land vertrekken.