5 sterren: het slotalbum van Vrienten, Kooymans en De Groot komt hard binnen

Nieuwe serie Is de tijd al rijp voor satire over #Metoo? Ilse Warringa denkt van wel: 'Humor gaat altijd over schuren’

In een week waarin het nieuws bol stond van de misstanden in de tv-wereld, verschijnt de satirische komedieserie Cast op de buis over dit thema. Is de tijd daar al rijp voor? Juist, vindt mede-scenarist Ilse Warringa. ,,Humor gaat altijd over schuren, het moet een beetje pijn doen.”