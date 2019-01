6 Inside levert kijkers in

In 6 Inside werden onder andere de relatieproblemen van powerkoppel Wendy van Dijk en Erland Galjaard besproken. Ook concurrent RTL Boulevard, dat een halfuur later op RTL 4 begint, sneed het onderwerp uitgebreid aan. Boulevard noteert 822.000 kijkers en staat daarmee op de dertiende plaats van de best bekeken programma's van de Stichting Kijkonderzoek. SBS Shownieuws mag 615.000 kijkers opschrijven.