6 Inside met Verlinde en Versteegh zakt onder de 100.000 kijkers

Hoewel Albert Verlinde het hoofd koel lijkt te houden en het programma tijd gunt om te groeien, zijn mediakenners inmiddels somber gestemd over de toekomst van de tv-rubriek uit de stal van John de Mols Talpa. Of het programma nog te redden is? Een paar dagen geleden vertelde Maiko Valentijn van MediaCom, een van de grootste bedrijven in Nederland die zendtijd inkopen voor adverteerders, aan deze site dat de tijd die de show krijgt om te slagen steeds korter lijkt te wordt. ,,Dit is een kostbare productie, met kostbare presentatoren. Je ziet dat Nederland geen behoefte heeft aan 6 Inside. Dat zal echt niet ineens veranderen.’’

De voorspelling was dat 6 Inside een bedreiging kon zijn voor RTL Boulevard op RTL 4. Maar de concurrerende entertainmentrubriek – en Verlindes oude werkplek – is tot nu toe dit jaar goed voor een veel hoger gemiddelde van 784.000 kijkers. ,,Ik heb het idee dat Albert Verlinde in deze rol wel een beetje is uitgespeeld’’, aldus Valentijn. ,,En Jan Versteegh heeft nog niet genoeg kleur om zo’n programma te dragen.’’

Mediasites, die zich focussen op ontwikkelingen in de Nederlandse televisiewereld, noemen het kijkcijferdieptepunt ‘een drama’. ,,Het moet wel heel gek lopen als John de Mol deze martelgang nog heel lang blijft uitzenden op televisie”, oordeelt Mediacourant. Albert Verlinde maakt zich vooralsnog weinig zorgen. ,,Met de herhaling ’s avonds (om 23.30 uur, red.) zitten we soms weer boven het zendergemiddelde van SBS 6. Als je dat bij elkaar optelt, scoren we dagelijks toch zo’n 300.000 kijkers...’’ De moed zinkt hem nog niet in de schoenen. ,,Natuurlijk zijn dit soort cijfers vervelend, maar we lopen absoluut niet verslagen door het pand. Sterker, de sfeer wordt steeds beter. We gaan er elke dag weer met veel frisse moed tegenaan.’’

Andere cijfers

Ruim 1,3 miljoen kijkers stemden woensdagavond af op het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax. De halve finale, waarin de Amsterdammers de Rotterdammers in de Kuip met 3-0 versloegen, was te zien op de reguliere zender van Fox. De wedstrijd op Fox behaalde hiermee een vierde plek in de kijkcijfer top 25 van Stichting Kijkonderzoek. Via betaalzender Fox Sports 1 keken nog eens 565.000 mensen naar de klassieker, goed voor een zeventiende plek in het lijst van best bekeken programma’s van de woensdag.