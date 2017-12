603.000 kijkers voor roasten Giel Beelen

teruglezen The Roast van Giel: van mislukte reageerbuisbaby tot Sylvana de kakkerlak

13 december Hoe gaat radio-dj Giel Beelen zich staande houden in The Roast? Wordt hij tot de grond toe gelijk gemaakt? Komen er tranen in zijn ogen of heeft hij een dikke huid en laat hij alles over zich heenkomen? En wat vindt het publiek van de BN'ers die zich aan The Roast durven wagen? Je leest het hier! Dit artikel wordt continu geüpdate.