670.000 kijkers voor touwtjespringende Katja en koorddansende Gert

Ondanks tienduizen­den steunbetui­gin­gen geen gratie in Making A Murderer-zaak

7:37 Het gratieverzoek dat in oktober werd ingediend namens Brendan Dassey, wordt niet in behandeling genomen. De zwakbegaafde man bekende als 16-jarige betrokkenheid bij de verkrachting van en moord op fotografe Teresa Halbach. De zaak was het onderwerp van Netflix-docureeks Making A Murderer.