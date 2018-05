68.000 knalroze Toppers-fans getrakteerd op metershoge witte circusleeuw

Vanaf het middaguur zie je ze tijdens dit ‘topperweekend’ al overal in Amsterdam opduiken: jonge vrouwen in strakke jurkjes, oudere vrouwen in driekwartbroeken, jonge mannen in olifantenpakken, oude mannen in T-shirt en korte broek. Ze verplaatsen zich in grote en in kleine groepen. Er wordt koffie gedronken, maar ook heel veel bier. Er zijn mannen met lichamen onder de tatoeages, en vrouwen die eruit zien alsof ze vanmorgen nog op de golfbaan hebben gestaan.



Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn compleet in het roze gestoken (geheel in de dresscode van dit jaar: Pretty in Pink) én ze willen allemaal de vier showmannen medleys horen zingen. Het zijn per avond 68.000 fans, en dat drie keer op rij. De Toppers mogen dit jaar hun twee miljoenste bezoeker welkom heten.