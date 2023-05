690.000 kijkers zien Maaike hoogste bod afslaan in Is het de moeite waard?: ‘Had meer gehoopt’

Een tegenvaller voor Jan en Maaike in de tweede aflevering van Is het de moeite waard? dinsdagavond. 690.000 kijkers zagen hoe Maaike, die maar liefst één jaar lang met haar vader een klushuis heeft verbouwd, niet de biedingen kreeg waarop ze had gehoopt. ,,Ik weet het gewoon echt even niet.”

In de nieuwe RTL-show Is het de moeite waard?, die dinsdag op plek 10 in de top 25 best bekeken programma’s eindigde, volgen presentator Tijl Beckand en bouwkundige Bob Sikkes onervaren koppels bij het ‘flippen’ van een huis. Dit houdt in dat de deelnemers een woning kopen, slopen en verbouwen, in de hoop deze met winst te verkopen.

Dinsdagavond was de tweede aflevering op de buis. Waarin te zien was hoe Maaike voor 275.000 euro een appartement in Den Haag had gekocht. Samen met haar vader ging ze de uitdaging aan: het pand werd volledig gestript, opnieuw opgebouwd en ingericht. De twee hoopten flink wat winst te maken op het huis, maar al snel werd duidelijk dat de verbouwing langer zou duren en veel meer zou kosten dan aanvankelijk werd gedacht.

Hogere kosten

Maaike en Jan hadden een bouwbudget van 50.000 euro, maar gingen daar 30.000 euro overheen. ,,De elektricien hadden we te laag ingeschat, de loodgieter te laag ingeschat, de diverse werkzaamheden... Dat bij elkaar opgeteld, maakt dat het budget wel een beetje overschreden is.”

Sikkes, bekend van Kopen zonder kijken, was enthousiast toen hij zag hoe de woning was omgetoverd tot een sfeervol geheel. Hij bleek niet de enige te zijn, want nadat het huis door de makelaar online was gezet, kwamen er twintig mensen op af. Uiteindelijk bleven daar drie biedingen van over.

Verlies lopen

Het eerste bod van 345.900 was voor Maaike en Jan een no go. Maaike stelde eerder absoluut geen verlies te willen lopen op het project en daarvoor moest ze dus minimaal 355.000 euro voor het appartement krijgen. Tegelijkertijd was de woningmarkt ook zodanig veranderd dat het nog maar de vraag zou zijn of Maaike überhaupt zou kunnen verdienen aan het huis. Er bleek een bod van 376.000 euro op tafel te liggen, maar Maaike en Jan stonden niet te springen. ,,Ik had meer gehoopt. Maar dit is in ieder geval wel wat we hoopten eruit te halen en dat is gelukt”, reageerden ze aan tafel met Beckand en Sikkes.

Jan waarschuwde zijn dochter niet gelijk toe te happen. Dat noemde Bob ‘tricky‘ omdat het hoogste bod maar tot vrijdag stond. Maaike bleek uiteindelijk toch niet helemaal in haar nopjes te zijn met het bedrag dat was geboden en besloot niet in zee te gaan met de geïnteresseerde. ,,Ik vond het geen makkelijke keuze. En na veel wikken en wegen heb ik besloten het niet te verkopen”, maakte ze later bekend in een video, waarin ze ook zei over te gaan op verhuur. ,,Ik hoop het in de toekomst toch voor meer te verkopen. Ik denk dat het toch niet helemaal het bod was waarop ik had gehoopt.”

